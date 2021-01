Aurier en colère contre Mourinho après avoir été sorti à la mi-temps

La défaite contre Liverpool a non seulement touché le Tottenham de José Mourinho, mais elle a également provoqué une fracture dans le vestiaire des Spurs.

Le 'Daily Mail' a rapporté que Serge Aurier a d'abord quitté le vestiaire, puis le stade, en colère contre son entraîneur pour le changement effectué à la mi-temps.

Liverpool a ouvert le score à la dernière minute de la première période. Et Mourinho a indirectement pointé du doigt Aurier, qu'il a remplacé à la mi-temps pour faire rentrer Winks.

"C'est l'état d'esprit de l'équipe qui est difficile à accepter quand on est en train de perdre. Il est difficile d'accepter la nature du but, parce que le but est en quelque sorte similaire à une occasion qu'ils ont eue dans les premières minutes. Donc, l'état d'esprit n'est pas bon", a déclaré Mourinho après la défaite.

Mourinho n'a pas vraiment été interrogé sur la colère d'Aurier, car on en a pris connaissance après que le patron de Tottenham a parlé de la défaite 3-1 contre Liverpool.