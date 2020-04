Aurier poussé vers la sortie après son non-respect de la distanciation sociale ?

Le coronavirus oblige tout le monde à rester chez soi. C'est un acte de responsabilité envers soi-même et envers le reste de la société.

Ne pas respecter les consignes dénote un certain degré d'irresponsabilité et de manque d'empathie. Et ils ne veulent pas de cela à Tottenham.

Aurier et Moussa Sissoko ont été pris en flagrant délit de non respect des distanciations sociales, un comportement que le club n'a pas du tout apprecié. "Nous allons parler aux deux joueurs impliqués", a répondu un porte-parole du club.

Le 'Daily Mail' affirme que le mauvais comportement d'Aurier aurait mis à l'épreuve la patience des dirigeants de Tottenham. Le conseil d'administration est déjà à la recherche d'un remplaçant pour lui sur le marché.

Son avenir, selon la presse britannique, serait très, très loin du Tottenham Hotspur Stadium.