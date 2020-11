Avant Chelsea - Tottenham, "Lampard n’est pas sous pression pour le titre, Mourinho si"

Chaque saison, la Premier League offre un florilège de derbies de Londres. Entre Arsenal, Tottenham, Chelsea, West Ham, Crystal Palace ou encore Fulham, il ne se passe pratiquement pas une journée sans confrontation entre deux clubs de la ville. Dimanche, c’est bien un choc qui attend la capitale anglaise entre Chelsea et Tottenham.

L’antagonisme entre les deux clubs n’est pas aussi intense qu’entre les Spurs et Arsenal par exemple, mais le duel de la 10eme journée est crucial dans la course au titre. Dépassés provisoirement par Liverpool, Tottenham (2eme) et Chelsea (3eme) peuvent reprendre la tête en cas de succès et confirmer leur bon début de saison.

"Ça va être très intéressant, ce match. Il n’y aura pas beaucoup d’espace, ce sera serré, a déclaré Jimmy Floyd Hasselbaink. Mourinho va certainement vouloir fermer la boutique mais il y a vraiment quelque chose de bien actuellement à Tottenham."

50 ans de disette pour les Spurs

Finaliste de la Ligue des Champions en 2019, Tottenham a vécu une dernière saison compliquée avec le limogeage de Mauricio Pochettino et l’arrivée de José Mourinho. Après avoir tâtonné, l’entraîneur portugais semble avoir trouvé la bonne formule derrière le duo Kane – Son. Mais les Spurs seront jugés sur la durée et leur capacité à rester dans la course au titre.

"En tant qu'équipe, si Tottenham ne gagne pas, ou ne se bat pas pour le titre cette année, je pense qu'ils auront sous-performé."

"Je pense que Chelsea n’a pas besoin de gagner. Frank n’en est pas encore là. S’ils décrochent la Premier League, bien sûr qu’ils ne se feront pas prier, ajoute l’ancien attaquant des Blues. Mais ce n’est que la deuxième saison de Lampard et même s’ils ont dépensé beaucoup d’argent, ils ont construit pour l’avenir. De ce point de vue, les Spurs ont un projet déjà plus entamé que celui de Chelsea."

Pour rappel, il faut remonter à 2008 pour trouver trace d’un titre à Tottenham. C’était une Coupe de Ligue gagnée face à… Chelsea (2-1). Concernant un titre de champion d’Angleterre, cela fera 50 ans en juin prochain si les coéquipiers d’Harry Kane ne soulève pas le trophée à la fin de la saison…