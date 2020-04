Avant de choisir Sarri, la Juve a Ã©tudiÃ© de nombreux CV

Le séjour de Massimilliano Allegri à la Juventus s'est achevé en 2019 et la Vecchia Signora a eu comme mission de trouver un nouvel entraîneur pour l'équipe première.

Au final, l'élu fut Maurizio Sarri qui n'a pas très bien réussi à Chelsea et qui cherche à réussir dans son pays. Cependant, l'actuel entraîneur des Bianconeros n'était pas le favori de l'équipe de Turin.

"La Juventus a tenté Guardiola l'année dernière et s'est ensuite dirigée vers Pochettino. L'équipe n'a pas réussi et a fini par engager Sarri. C'était un choix différent en matière de style de jeu et maintenant il doit s'y tenir", a révélé Antonio Cassano dans un live avec Christian Vieri.

L'ancien joueur, qui a proposé de devenir directeur sportif, a reconnu que dans le football, il y a beaucoup de personnes bien et puis des directeurs sportifs avec peu de connaissances.

"Dans le monde du football, je vois beaucoup de bonnes personnes. Totti, Vieri, Baggio... et puis des directeurs sportifs ou des directeurs généraux qui ne connaissent rien au football", a déploré Fantonio.