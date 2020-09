"Avant de nous séparer de Cristiano, il aurait fallu trouver son remplaçant"

"Avant de libérer un joueur du niveau de Cristiano Ronaldo, nous aurions dû en avoir un autre pour le remplacer et être capable de marquer autant que lui. Dans le cas contraire, nous aurions mieux fait de ne pas le libérer. Le Real Madrid doit avoir, non pas deux, mais presque trois onze compétitifs pour aborder toutes les compétitions" a d'abord déclaré l'ancien attaquant.

Il a ensuite évoqué le joueur qui devrait être recruté: "Le Real Madrid est la meilleure équipe de tous les temps et possède les meilleurs joueurs du monde. À certains postes, il n'y a pas les meilleurs joueurs du monde, mais certains qui comblent le vide en attendant l'arrivée d'autres joueurs comme Mbappé."

Mais qu'en est-il de Karim Benzema, lui qui occupe actuellement le poste de numéro 9 au Real, Sánchez donne son avis : "Il n'a jamais été un numéro 9. C'est un 9 et demi, ce n'est pas un spécialiste du poste. Il y avait un genre de mariage footbalistique entre lui et Ronaldo, tout comme il y en avait un entre Butragueño et moi mais ce dont a besoin Benzema c'est d'un vrai numéro 9 à ses côtés pour qu'il quitte ce poste et redevienne 9 et demi, un poste auquel il peut offrir le maximum de son potentiel".

À en croire ses propos, la légende madrilène verrait potentiellement en Mbappé, le remplaçant de Cristiano Ronaldo au Real. Une connexion avec Benzema serait en effet plus que prometteuse.