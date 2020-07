Avantage Jürgen dans le duel entre Klopp et Guardiola

La Premier League a été marquée par l'excellent travail de Jürgen Klopp cette saison, qui a mené Liverpool vers son tout premier titre de Premier League, premier titre d'Angleterre depuis plus de 30 ans.

Les Reds de Klopp ont vaincu à plusieurs reprises l'équipe de Pep Guardiola, malgré la dernière défaite humiliante à l'Etihad Stadium contre les Citizens (4-0). Le bilan entre Klopp et Guardiola est de neuf victoires pour Klopp, quatre matches nuls et six victoires pour Guardiola.

Car les deux hommes ne se sont pas seulement affronté en Angleterre. Il y a quelques années, l'un dirigeait le Borussia Dortmund pendant que l'autre était aux commandes du Bayern Munich.

En Ligue des champions, les deux entraîneurs ne se sont affrontés qu'à deux reprises, lors des quarts de finale d'il y a deux ans. Les Reds s'étaient imposés à l'aller et au retour.

Il s'agit d'une bataille que les supporters adorent regarder en Angleterre, et qui devrait se prolonger lors des prochaines années, puisque ni Klopp ni Guardiola ne devraient quitter leur poste cet été.