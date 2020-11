Avec 3 joueurs de l'équipe type, sans El Cholo ni Hermoso

L'Atlético de Madrid vient de clôturer une semaine d'entraînement atypique en raison de l'absence de ses 15 joueurs internationaux, avec seulement trois joueurs de l'équipe première sur le terrain et sans l'entraîneur argentin Diego Pablo Simeone, autorisé à manquer la semaine pour des raisons personnelles.

Si les Colchoneros travaillaient avec seulement 6 joueurs de l'équipe type (14 internationaux et 4 blessés), ce vendredi cette liste a encore été réduite puisque Manu Sánchez est parti avec l'équipe nationale espagnole des U21 pour pallier l'absence de Marc Cucurella, appelé en équipe première. Mario Hermoso et Saul Ñíguez ont quant à eux effectué une séance de travail individuelle.

Seuls l'Argentin Ángel Correa, le Français Thomas Lemar et le Serbe Ivan Saponjic ont donc foulé la pelouse à la séance collective de ce vendredi, accompagnés par des jeunes de la réserve mais sans Simeone, autorisé à s'absenter pour raisons personnelles.

Toujours blessés, Diego Costa, Victor 'Vitolo' Machín, Yannick Carrasco et Sime Vrsaljko poursuivent leur récupération. Les trois premiers seront probablement de retour pour le prochain match de championnat le samedi 21 face au Barça au Wanda Metropolitano. Le retour du latéral croate demandera en revanche plus de temps.

La sélection de Manu Sánchez monte à 15 le nombre de Colchoneros actuellement en sélection : les Espagnols 'Koke', Marcos Llorente et Manu Sánchez, l'Anglais Kieran Trippier, le Portugais Joao Félix, le Mexicain Héctor Herrera, le Slovène Jan Oblak, les Brésiliens Renan Lodi et Felipe Monteiro, le Croate Ivo Grbic, le Monténégrin Stefan Savic, les Uruguayens Lucas Torreira, José María Giménez et Luis Suárez ainsi que Geoffrey Kondogbia avec la République Centrafricaine.

Les premiers retours sont attendus au plus tôt pour mercredi avec Manu, Koke, Llorente, Kondogbia, Grbic, Joao Félix, Oblak, Savic et Herrera qui jouent leur dernier match mardi. Les Uruguayens et les Brésiliens qui s'affrontent dans la nuit de mardi à mercredi devraient suivre (minuit, heure espagnole) tout comme Trippier, qui affrontera l'Islande mercredi avec l'Angleterre.

Les non-internationaux auront droit ce week-end à un peu de repos avant d'attaquer la semaine prochaine le match crucial face au Barça, un véritable test de l'évolution du jeu des Colchoneros, qui se jouera le samedi 21 à 21h au Wanda Metropolitano.