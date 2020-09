Lampard admet que Chelsea "a eu des problèmes de gardien"

Ce samedi, Frank Lampard a fait la moue sur son banc de touche en voyant son équipe prendre l’eau face à West Bromwich Albion. Pourtant, cette fois-ci, Kepa Arrizabalaga n’y est pour rien puisque le gardien espagnol a été laissé sur le banc par le coach anglais après ses deux boulettes lors des deux premières journées. C’est Willy Caballero qui a été titularisé mais l’Argentin n’a rien pu faire face aux bourdes de sa défense.

"Nous savons que nous avons eu des problèmes avec nos gardiens de but lors des deux premiers matchs de la saison et parfois l’année dernière également", a avoué le coach sur le site du club.

"Kepa [Arrizabalaga] lui-même peut être honnête et ouvert à ce sujet dans sa recherche des meilleurs niveaux de performance."

Sur son banc, Lampard a sûrement dû prier pour pouvoir compter le plus rapidement possible sur Edouard Mendy. L’ancien gardien de Rennes est arrivé jeudi à Londres et a été considéré comme trop juste pour déjà faire partie du groupe des Blues pour ce déplacement. Mais le Sénégalais est clairement attendu comme le messie dans le but de Chelsea.

"Je ne veux pas parler des numéros un, deux et trois aujourd’hui car il [Mendy] vient d’entrer dans le club. Mais l’arrivée de Mendy est bien sûr un ajout important dans cette hiérarchie des gardiens."

Ayant fait le forcing pour obtenir sa signature, on voit mal Frank Lampard laisser Edouard Mendy sur le banc. Surtout à la vue des errements défensifs de son équipe.