"Avec le transfert de Braithwaite, le Barça a poussé Leganés dans le précipice"

Le départ de Martin Braithwaite a laissé des trace à Leganés. Le Danois est parti pour Barcelone après la blessure d'Ousmane Dembélé début 2020, mais avec un mercato déjà fermé et sans marge de réaction.

Les "pepineros", qui ont également perdu Youssef En-Nesyri lors de ce mercato d'hiver, n'ont pas pu se remettre et ont fini par être relégués en deuxième division après une phase retour discrète.

Txema Indias, directeur sportif du club, a évoqué ce fait lors d'une interview accordée à 'AS'. "La perte de Braithwaite a été un coup dur à cause de la façon dont cela s'est passé, mais pour Youssef En-Nesyri aussi c'était complexe. Je suis sûr qu'avec l'un des deux, pas les deux, mais un seul, nous nous serions sauvés".

"Nous avons été très polis. Cela peut sembler être une excuse, mais cette décision de Barcelone a poussé Leganes dans le précipice", a poursuivi le directeur sportif de Leganés.

Indias a comparé les plaintes actuelles du Barça avec le PSG concernant Leo Messi au départ du joueur danois et a déploré le double visage de l'équipe catalane.

"Quand ça arrive aux autres, ce n'est pas grave, mais quand ça vous arrive à vous, c'est plus important. Je lis tout ces trucs disant qu'ils sont destabilisés et ça me fait rire. Ils nous ont non seulement déstabilisés, mais ils ont aussi contribué à notre relégation. Ils ont joué avec la nourriture et le pain de nombreuses familles", a-t-il conclu.