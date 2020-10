"Avec Messi, nous sommes un vieux couple"

Toujours en convalescence après son opération pendant l'été, Sergio "Kun" Aguëro n'a pas pu se rendre en Argentine pour participer aux premiers matchs des qualifications pour la Coupe du monde.

Mais l'attaquant de Manchester City en a profité pour offrir des anecdotes croustillantes sur ses moments passés en sélection avec Leo Messi, son compagnon de chambre avec l'Albiceleste.

Dans le programme 'Santo Sabado', il a raconté sa relation avec Leo Messi : "On regarde la télé, et il se tourne pour aller dormir et je continue de la regarder. Je m'endors toujours avec la télé allumée et le lendemain matin, il se plaint."

"Il se plaint toujours. Par exemple, on arrive à l'hôtel à 19h30 et on mange à 21 heures. Il y a le temps, mais Leo se douche dès qu'on arrive pour être prêt et je reste en caleçon. Le temps passe et il commence à me dire 'il reste une demi-heure avant d'aller manger'. Il me met la pression. Je continue à regarder mon téléphone, je fais comme si de rien était et il recommence : 'il reste 10 minutes'. Et je lui dis 'arrête'. Et les plaintes commencent, parce qu'il n'aime pas arriver juste à temps. Nous sommes un vieux couple."