Avec ou sans Hazard, Bale reste au second plan

La saison de Gareth Bale est sur le point de devenir la pire de son étape en tant que joueur du Real Madrid. Et pour cause, dans une équipe bourrée de talents et qui s'attachent les services de plus grandes stars, le Gallois peine à trouver sa place, notamment depuis l'arrivée d'Eden Hazard.

L'international belge a été écarté des terrains de novembre jusqu'en février en raison d'une blessure avant de rechuter récemment et de se retrouver OUT pour plusieurs mois.

Pendant ce temps-là, Gareth n'a disputé que huit matches, entre blessures et polémiques. L'attaquant gallois a seulement été titulaire lors du 'Clásico', au match aller (0-0) qui s'était finalement joué en décembre, en raison d'un premier report.

Lors de son dernier match face au FC Barcelone, Zinédine Zidane avait une nouvelle fois mis des distances avec Bale, qui semblait poussé vers la sortie en janvier.

Face à Manchester City, lors du match aller de Ligue des champions, Bale a joué 15 minutes, sans réellement briller sur le rectangle vert.

Le numéro 11 du Real Madrid compte 1160 minutes au total toutes compétitions confondues (18 matches, dont 13 en tant que titulaire).

Le Gallois a trouvé le chemin des filets à seulement deux reprises : il a inscrit deux buts contre Villarreal le 1er septembre et un face à l'Unionistas en Copa del Rey le 22 janvier. Ce jour-là, Bale s'est une nouvelle fois blessé.