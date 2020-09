"Avec Pogba et Bruno, pourquoi vouloir Van de Beek ?"

Peter Crouch pense que United aurait dû suivre une autre stratégie de recrutement.

"J'avais beaucoup d'attentes pour United cet été mais une fois de plus, ils n'ont pas recruté intelligemment", a-t-il déclaré au 'Daily Mail'.

Crouch pense que la priorité concerne l'attaque, il ne comprend pas le choix de Donny Van de Beek : "On dirait qu'ils achètent de bons joueurs comme Donny Van de Beek, mais ils n'ont pas vraiment de stratégie. Si tu as Pogba et Fernandes, pourquoi vouloir Van de Beek." a ajouté l'ex-attaquant.

"Ils auraient peut être dû lancer une offensive sur Raúl Jimenez par exemple" a dit Crouch pour conclure.