"Avec Ronaldo, le Real s'assurait au moins un ou deux buts par match"

Ce samedi après-midi en Liga, le Séville FC reçoit le Real Madrid pour un match très important au classement, entre deux équipes qui sortent d'une défaite en Ligue des champions.

Le Real Madrid a du mal à trouver le chemin des filets cette saison, et devra faire beaucoup mieux que lors des dernières rencontres pour tenter de se relancer au Sanchez Pizjuan.

Lucas Ocampos, attaquant argentin de Séville, s'est confié dans un entretien pour 'AS' sur l'actuelle période que traverse le Real Madrid, ainsi que sur l'absence d'un attaquant comme Cristiano Ronaldo.

"Le Real Madrid sera toujours le Real Madrid. L'irrégularité est certain dûe au fait que cette année soit si bizarre. Ça reste l'une des meilleures équipes du monde, et ils arriveront à Séville comme un animal blessé, et qui voudra se relancer le plus vite possible", a prévenu l'ancien joueur de l'OM.

Ocampos a aussi évoqué le départ de Ronaldo : "Quand une équipe perd un joueur comme lui, ça se voit. Avec lui, ils s'assuraient d'avoir au moins un ou deux buts par match. Sans lui, n'importe quelle équipe perdrait beaucoup, mais le Real a tout de même gagné une Liga sans lui."