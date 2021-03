Mariano : "Avec Sampaoli, il faut se donner à fond"

Jorge Sampaoli a été officialisé vendredi dernier en tant que nouveau coach de l’Olympique de Marseille. Le technicien argentin devrait atterrir mardi dans la cité phocéenne. A la suite d’une période d’isolement de quelques jours, il devrait ensuite prendre ses fonctions.

A quoi peuvent s’attendre les Marseillais avec ce coach au CV important, et qui est précédé d’une flatteuse réputation. Beaucoup de choses ont déjà dites et ceux qui en parlent mieux sont ceux qui ont évolué sous ses ordres.

Mariano, qui a évolué sous la houlette de Sampaoli à Séville, a dressé un portrait d’un homme à la fois passionné et exigeant : "Il veut que ses joueurs aiment le ballon du fond du cœur, a-t-il déclaré dans un entretien à L’Equipe. Il nous a déjà dit : "Beaucoup de joueurs ont la grinta mais ceux qui aiment le ballon, ils sont plus rares." La possession est aussi très importante pour lui. Et quand on l'a, il refuse qu'on rende le ballon facilement : il déteste ça. Il veut aussi des entraînements très intenses, et que ses joueurs soient toujours à 100 %. Avec lui, si tu te donnes à fond à l'entraînement, tu as une chance de jouer, sinon, c'est mort !"

L’ancien joueur des Girondins a poursuivi en affirmant que Sampaoli est un technicien qui est très à cheval sur la discipline et aussi sur le travail au quotidien : "Il vit pour le foot. Il arrive à 6 heures du matin au centre d'entraînement et y passe parfois la nuit. Quand nous, on débarquait à 10 heures, il était déjà là depuis des heures à analyser des vidéos des adversaires, à préparer ses séances. Il vit le foot vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les joueurs et les supporters de Marseille peuvent être tranquilles : ils vont avoir un coach qui bosse, qui déteste la défaite. Il est même furieux quand il ne gagne pas. Je n'ai jamais vu ça chez d'autres coaches. Et que ce soit face à une petite ou une grande équipe, à domicile ou à l'extérieur, il joue de la même manière. Il veut toujours aller de l'avant, il veut marquer, même quand tu mènes 1-0, il veut aller chercher le deuxième, puis le troisième but..."

Mariano s’est dit ensuite convaincu que le mariage de Sampaoli avec l’OM va fonctionner : "Je pense que ça va marcher, oui. Sampaoli maîtrise son sujet. Il sait comment appréhender les choses et, contrairement à ce qu'on croit, il peut s'adapter et faire différemment selon les situations. À l'Atlético, il était complètement différent de ce qu'il était à Séville. En Espagne, compte tenu de l'expérience du groupe, du profil des joueurs, il était capable de relâcher la pression et de faire confiance aux gars. Au Brésil, c'était moins le cas car il avait des joueurs beaucoup plus jeunes donc il ne lâchait rien, il était tout le temps derrière eux. À Marseille, il va d'abord prendre le pouls du groupe, sentir quel genre de joueurs il a sous la main, pour adapter son management. Mais les joueurs aussi vont s'adapter d'eux-mêmes. Ils vont voir débarquer une pointure, avec une bonne réputation, donc ils vont vouloir être à la hauteur. C'est d'ailleurs le conseil que je peux leur donner : laissez-vous entraîner et donnez tout, vous n'allez pas le regretter."

Enfin, le joueur de Galatasaray a conclu en affirmant que Sampaoli n’a pas de système favori : "Il peut commencer un match en 4-4-2, puis se rendre compte au bout de dix minutes que l'adversaire était préparé, alors il passe en 3-5-2, puis il change et passe en 2-5-quelque chose... Il change tout le temps, n'a pas de système fixe... Pour nous, les joueurs, ce n'est pas facile. Il faut s'adapter car il peut exiger un changement de système à tout moment."