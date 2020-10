"Avec Suarez nous pouvons faire quelque chose en Champions League"

L'Atletico de Madrid se veut ambitieux cette saison en Ligue des Champions, c'est en tout cas ce qu'a assuré Marcos Llorente, avant le choc à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich.

"Pour nous, la Champions League est une opportunité de se mesurer aux meilleures équipes. On veut tous se donner les moyens de l'emporter. On va donner notre maximum pour sortir le plus tard possible."

Pour Llorente, un des facteurs clés de cette édition, ce sera l'apport de Luis Suarez : "C'est un grand joueur qui connait parfaitement cette compétition et il pourra beaucoup nous aider."

A propos du Bayern : "Actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. Ils l'ont montré l'année dernière et continuent à le montrer. Nous les respectons beaucoup mais nous irons nous battre avec nos armes. Aucune équipe n'est imbattable. On l'a montré en battant Liverpool, on tentera de refaire la même chose."

"C'est évidemment que nous devons faire un match parfait pour l'emporter. Avec des joueurs comme Lewandowski, on a pas le droit à la moindre erreur."