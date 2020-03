"Avoir Messi, ça conditionne le rendement de Griezmann"

C'est évident que la présence de Leo Messi sur le front de l'attaque agit comme un élément de distorsion pour n'importe quel autre attaquant qui joue avec lui. Mais l'ancien joueur Meho Kodro est allé plus loin jeudi, en affirmant que le manque de visibilité de Griezmann au Barça est dû à la présence de l'Argentin dans l'équipe.

"Je le vois de l'extérieur et il est très facile de donner mon avis, mais quand vous avez Messi à vos côtés, tout vous conditionne et vous devez vous adapter à cette situation. J'imagine que vous avez toute la liberté de mouvement, mais la présence de Messi conditionne la performance de Griezmann", a-t-il déclaré aux micros de la "Cadena SER".

"Franchement, j'attends un peu plus de lui. C'est un joueur qui peut apporter plus, il le faisait à l'Atlético. C'est toujours plus compliqué à Barcelone. Sa façon de jouer est différente et j'magine qu'il est toujours en phase d'adaptation. Il n'est pas mal, mais il pourrait apporter plus." ajoute-t-il.

Le Bosniaque est l'une des personnes qui connaissent le mieux le Français, qu'il a entraîné lorsque ce dernier jouait dans la division des jeunes de la Real Sociedad. "J'ai eu Antoine comme joueur à 17 ans et cette même saison, il a commencé à prendre un physique qui lui a permis de développer le talent qu'il avait en lui. Il semblait être un enfant très introverti, avec beaucoup de talent", se souvient l'actuel entraîneur.

Malgré son rendement irrégulier, Kodro nie son manque de complicité avec l'Argentin. "Je pense que Messi lui passe le ballon et je ne pense pas qu'il y ait de problèmes à cet égard. Quand je dis que Messi conditionne, je veux dire que lorsque vous avez un joueur de cette taille, psychologiquement oui cela impose. Souvent, l'équipe qui l'entoure l'a dans la tête", conclut-il.