Azpilicueta, premier buteur de l'ère Tuchel

César Azpilicueta est le joueur qui a réussi à offrir à Tomas Tuchel le premier but de Chelsea depuis que le manager a rejoint Stamford Bridge.

L'entraîneur allemand a fait ses débuts avec un match nul sans but contre les Wolves et ce dimanche, contre Burnley, le défenseur espagnol a réussi à ouvrir le score et à marquer le premier but de l'ère Tuchel.

Peu avant la mi-temps, Callum Hudson-Odoi s'élance sur le côté et trouve Azpilicueta à l'entrée de la surface de réparation, qui bat Nick Pope d'une frappe qui trouve la lucarne.

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a également marqué son premier but de la saison.