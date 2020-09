Azpilicueta répond aux critiques de Jurgen Klopp

Le mercato de Chelsea a impressionné tout le monde : Havertz, Werner, Silva, Chilwell, Sarr... Le club londonien se veut ambitieux et cela ne plait pas à tout le monde. La semaine dernière, Jurgen Klopp, entraineur de Liverpool, critiquait les dépenses des "Blues".

"Nous vivons actuellement une période d'incertitude. C'est difficile pour beaucoup mais pas pour les clubs qui sont possédés par des pays ou des oligarques. Ceux-ci sont moins inquiétés par le futur.

La réponse des Londoniens ne s'est pas faite attendre. Frank Lampard avait déjà dit il y a quelques jours que Liverpool "avait aussi fait ces dépenses il y a quelques temps". C'est maintenant au tour du capitaine Cesar Azpilicueta de s'exprimer, dans une interview pour 'DAZN'.

"Pour jouer le titre, nous avons besoin de joueurs de qualité, et ces joueurs coutent cher. Liverpool aussi s'est renforcé les dernières années avec de grosses signatures. Dans toutes les équipes, on a besoin de joueurs qui fassent la différence, et ces joueurs coutent cher."

Il rappelle aussi que Chelsea sort d'une interdiction de recrutement, qui a empeché le club de recruter pendant un an.