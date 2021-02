Azpilicueta rêve de la Ligue des champions depuis son arrivée à Chelsea

Recruté à l'été 2012 par Chelsea à l'Olympique de Marseille, César Azpilicueta est le joueur le plus ancien de l'effectif des Blues. Capitaine de Chelsea lorsqu'il est dans le onze de départ, l'Espagnol a tout connu avec les Blues des titres en Premier League et en Ligue Europa aux saisons moyennes, mais le seul trophée qui échappe encore à l'ancien défenseur de l'OM c'est la Ligue des champions. En effet, César Azpilicueta est arrivé juste après le sacre des Blues dans la plus prestigieuse compétition.

L'Espagnol s'est hissé jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions avec les Blues, son meilleur résultat dans la compétition jusqu'à présent. Chelsea avait été éliminé par l'Atletico Madrid, finalement battu en finale par le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Les Blues vont retrouver les Colchoneros ce mardi soir en huitième de finale de la C1. En conférence de presse, César Azpilicueta a affiché ses ambitions dans cette compétition qu'il rêve de remporter.

"Quand j'ai rejoint Chelsea en 2012 après les avoir vu remporter la Ligue des champions. Bien sûr, mon objectif était de répéter cela. C'est quelque chose qui est en moi et chaque année quand l'occasion se présente, je veux aller plus loin. C'est la plus grande compétition d'Europe. Nous savons que c'est très difficile, mais vous devez être prêt à relever ce défi. Personnellement, c'est quelque chose qui est en moi et j'espère que nous pourrons partir de demain, avoir un bon match, obtenir un excellent résultat et voir jusqu'où nous pouvons aller", a expliqué l'international espagnol.

"Éloigner Suarez de notre but"

César Azpilicueta se méfie des Colchoneros : "L'Atletico Madrid est une équipe très solide, ils sont en tête du championnat en Espagne, c'est bien mérité. Ils ont obtenu d'excellents résultats. Le week-end dernier, ils ont perdu à domicile, mais nous savons que nous sommes confrontés à une équipe très solide avec de l'expérience dans la compétition et ils travaillent ensemble depuis quelques années et nous devons essayer de jouer notre jeu. Nous jouons loin de chez nous, c'est très important, alors nous essayons de jouer notre jeu, de contrôler le jeu pour créer des chances et être cliniques devant".

"Je pense que les discussions sur les favoris c'est plus une affaire de presse. Nous nous concentrons uniquement sur la victoire. Je pense que quand il y a de mauvais résultats, vous pourriez penser qu'une équipe est moins favorite, mais je pense que les deux équipes sont dans des situations différentes que lorsque le tirage au sort a été fait, mais les deux feront tout pour gagner", a ajouté le polyvalent défenseur des Blues.

L'Espagnol a dévoilé sa manière de défendre sur Luis Suárez : "La meilleure façon de défendre contre Luis Suárez est de le tenir le plus loin possible du but. C'est un travail collectif et en tant que défenseurs, nous le savons. Je l'ai affronté quand il était à Liverpool et avec Barcelone en Ligue des champions. C'est un excellent attaquant, nous connaissons ses chiffres et partout où il joue, il marque beaucoup de buts. Nous essaierons de défendre collectivement contre lui, de contrôler le jeu et de garder les attaquants aussi loin que possible de notre but".