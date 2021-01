Babel déconseille à Wijnaldum de bouger

Georginio Wijnaldum a reçu un mise en garde de la part de son compatriote, la star Ryan Babel, qui a admis que quitter Liverpool était le "plus grand regret" de sa carrière.

Wijnaldum est fortement pressenti pour quitter Anfield après être entré dans les six derniers mois de son contrat actuel. Le joueur de 30 ans est libre de négocier avec tous les prétendants potentiels du marché hivernal n'ayant pas encore reçu une offre de prolongation de la part des Reds. Barcelone étant actuellement citée comme sa prochaine destination la plus probable.

Wijnaldum a joué un rôle clé dans le retour au sommet de Liverpool sous Jurgen Klopp, marquant 20 buts en 209 apparitions dans toutes les compétitions. 22 de ces sorties ont eu lieu dans la première moitié de la campagne 2020-2021, l'international néerlandais aidant les Reds à se qualifier à nouveau pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et à conserver la première place de la Premier League.

Babel s'est appuyé de ses propres expériences du côté de la Mersey pour conseiller son compatriote pour son futur, admettant que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs pour lui après son départ de Liverpool en 2011.

Le joueur de 34 ans a déclaré au 'Mirror' lorsqu'il a été interrogé sur la situation actuelle de Wijnaldum: "J'ai passé près de quatre ans à Liverpool sous la direction de Rafa Benitez et Kenny Dalglish. Quand je suis parti jouer en Allemagne, où TSG Hoffenheim était devenu une grande force, c'était devenu le plus grand regret de ma carrière. La seule raison pour laquelle je suis parti était parce que je voulais avoir plus de minutes de jeu pour garder ma place dans l'équipe néerlandaise, mais vous ne réalisez pas à quel point le style de jeu est dominant à Liverpool tant que vous ne jouez pas dans une équipe et une ligue différentes."

"J'ai été élevé avec un football vraiment offensif à l'Ajax. Dans l'académie, vous apprenez à jouer de cette façon. Quand j'ai rejoint Liverpool, c'était exactement la même chose. C'est dans l'ADN du club de jouer au football offensif", a poursuivi l'ex-sociétaire du Galatasaray.

L'ancien ailier des Reds a ajouté sur les bons souvenirs qu'il a de son passage à Anfield: "J'ai adoré chaque minute passée à Liverpool. Heureusement, Dirk Kuyt était à Liverpool et il m'a beaucoup soutenu. En tant que joueur de Liverpool, vous êtes toujours sous les projecteurs. Le club est énorme. Marquer le but gagnant contre Manchester United à Anfield a été le moment phare de mon séjour là-bas."

Wijnaldum sera de retour en lice pour une place dans le onze de de Klopp lorsque Liverpool affrontera Southampton à St Mary's lundi soir.