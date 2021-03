Bailly peut quitter Manchester United à la fin de la saison

Le défenseur central Eric Bailly serait en discussions avec MU pour renouveler son contrat qui court actuellement jusqu'en 2022. Mais la presse britannique affirme qu'il n'est plus très sur de vouloir continuer à Old Trafford au-delà de cette saison.

Miné par les blessures ces dernières saisons, l'international ivoirien sent qu'il n'est pas très important aux yeux de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Et d'après 'The Sun', le joueur de 26 ans réfléchirait à quitter Manchester cet été.

Rappelons que l'ancien joueur de Villarreal est courtisé par plusieurs équipes en Espagne et en Italie.