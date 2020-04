Le gouvernement donne son feu vert pour une baisse des salaires générale

Comme c’est le cas en Italie, une baisse des salaires globale pourrait bientôt être décrétée en France. Le syndicat des joueurs et les clubs auraient trouvé un terrain d’entente dernièrement et l’Etat a validé l’accord qui a été passé et devrait les guider en ce sens à travers un dispositif.

Le gouvernement a, en outre, accepté que les clubs puissent bénéficier d’une exonération de charges patronales sur les salaires de leurs joueurs pour le mois d’avril. Et ces salaires seront payés en deux fois : la première à la fin du mois et le reste le mois suivant la reprise du championnat.

Dans le cadre de leur chômage partiel, les joueurs percevant moins de 10000 euros mensuels ne devraient pas être concernés par cette réduction. Au-delà, quatre tranches devraient être mises en place : 20% de rémunération en moins pour les joueurs gagnant entre 10 000 et 20 000 euros, 30% pour ceux entre 20 000 et 50 000 euros, 40% pour ceux entre 50 000 et 100 000 euros, et enfin 50% en moins pour ceux qui perçoivent plus de 100 000 euros.

Les clubs doivent encore négocier avec leurs joueurs

Il incombe désormais aux clubs de s’appuyer sur ce barème pour pouvoir s’entendre avec leurs joueurs respectifs, par le biais d’un avenant à leur contrat de travail. Et c’est loin d’être gagné. Au sein de plusieurs écuries importantes, telles que le PSG, l’OL et l’AS Monaco, il y a encore beaucoup de réfractaires et il n’est pas certain qu’il y ait un rapprochement entre les différentes positions.

Les clubs aussi s’engagent à faire des efforts. Les dirigeants ont notamment accepté de renoncer à 30% de leurs revenus en tant que mandataires sociaux. "Ils témoignent aussi de leur esprit de solidarité", s’est félicité la Ministre des Sports, Roxanna Maracineanu.