Bale a encore marqué sous les couleurs de Tottenham !

Tottenham a ouvert le score au bout de 2 minutes contre Burnley et ce n'est pas Harry Kane qui a marqué. L'international anglais a marqué le deuxième but mais le premier est signé Gareth Bale. L'ancien joueur du Real Madrid est sur une bonne série avec Tottenham.

De nouveau titulaire après son match contre Wolsberger en Europa League, Bale a trouvé le chemin des filets au bout de deux minutes.

Le Gallois a profité d'une magnifique passe de Son dans l'espace. Le Gallois a été plus rapide que les défenseurs de Burnley et s'en est allé battre le gardien. Son et Bale ont fêté ce but avec leur nouvelle célébration.

Bale a retrouvé le sourire, en effet, l'ancien joueur du Real est décisif depuis 4 matchs : il a marqué 3 buts et a réalisé 2 passes décisives.