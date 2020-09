Bale et Reguilón à l'aéroport de Madrid pour rejoindre Londres

Comme annoncé lors des derniers jours et confirmé par son agent, Gareth Bale est plus que jamais proche de faire son retour dans le club qui l'a vu grandir : Tottenham.

Après une nouvelle saison compliquée au Real Madrid, l'international gallois s'apprête enfin à faire ses valises pour retrouver du temps de jeu en dehors de la capitale espagnole.

Le média 'Sky Sports' a publié des images du joueur arrivant à l'aéroport de Madrid après avoir déjà passé une visite médicale ce jeudi. Il ne lui reste plus qu'à se rendre en Angleterre.

Les images ont été filmées ce vendredi matin. Gareth Bale va donc bien se rendre à Londres afin de signer un contrat de prêt payant, qui devrait coûter quelque 22 millions d'euros aux Spurs.

Mais Bale n'est pas le seul joueur du Real Madrid à se rendre à Londres. Le média britannique indique que Sergio Reguilón prendra le même avion que Gareth Bale, afin de signer pour un transfert définitif avec l'équipe de José Mourinho. Lui aussi, avant déjà passé sa visite médicale jeudi à Madrid.

