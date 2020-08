"Bale devrait retourner à Tottenham"

Le joueur n'est plus intéressé au projet madrilène, et le staff ne compte plus vraiment sur lui comme le prouve cette saison 2019/2020. Pour Murphy, qui a quitté Tottenham au moment où Bale s’y était engagé (à l’été 2007), pense savoir ce dont a besoin le joueur gallois. Lors d’une interview pour 'TalkSPORT', l'anglais a confié :

"Peut-être qu’il a perdu la passion. En raison son style de vie, la famille qui est satisfaite, le golf, le climat madrilène et les finances qui sont au mieux. Mais ça reste un bon footballeur. Les gens aiment le regarder jouer. Et il n’a que 31 ans. Moi, je lui dirais, "va jouer mon pote. Prends du plaisir. Va quelque part où tu puisses le faire. Il doit y avoir une issue. Je pense que le seul endroit pour Gareth c’est Tottenham. Il a adoré jouer là-bas et les fans l’apprécient. Ca serait génial qu’il y retourne. Même si c'est pour deux ou trois ans, retournez là où il s’est fait, s’amuser et aider l’équipe à redevenir compétitive"