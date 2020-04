"Bale est le joueur le plus sous-côté des deux dernières décennies"

Gareth Bale ne vit certainement pas le meilleur moment de sa carrière depuis deux ans, mais certains gardent fermement foi en lui, comme Robbie Savage, ancien footballeur gallois, qu'a tenu à prendre la défense du joueur.

"Au Real il a marqué 105 buts toutes compétitions confondues, gagné 13 trophées, inscrit trois buts en finale de Ligue des Champions, dont cet incroyable retourné acrobatique face à Liverpool !", explique Savage.

Le vétéran gallois n'a pas hésité à comparer Gareth Bale avec plusieurs joueurs vedettes de l'équipe Blanche.

"Comparez cela à la grande carrière de Zinedine Zidane, 49 buts, 6 trophées, ce grand but contre le Bayer Leverkusen, qui était son seul but en finale de la Ligue des champions, ou encore à Lui Figo, 56 buts, 7 trophées, ou encore le grand Ronaldo, 104 buts et 3 trophées. Gareth Bale a plus de buts et plus de trophées que ces trois-là. C’est certainement le joueur le plus sous-côté de ces deux dernières décennies", conclut Robbie Savage.

Gareth sera sûrement ravi des propos tenus à son égard par son compatriote.