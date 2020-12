Bale est malade mais n'a pas le coronavirus

Gareth Bale était absent à Tottenham lors du dernier match de Premier League contre Crystal Palace (1-1). Interrogé à ce sujet, José Mourinho a expliqué en conférence de presse que son absence était due à une maladie.

Mais il a immédiatement rassuré en commençant sa réponse : "Il ne se sent pas très bien. Bien sûr, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un coronavirus. Il a passé plusieurs tests, il n'y a aucune chance que ce soit cela".

"Il a une sorte de grippe, quelque chose comme ça, et il ne se sent pas très bien", a poursuivi Mourinho, qui a ajouté qu'il attend d'affronter Liverpool : "Il était malade, pas de COVID-19, pas de grippe qui le gardera au lit pendant une semaine non plus. Je pense qu'il ira bien d'ici mercredi."

Pour l'instant, entre pépins physiques et repos, Gareth Bale ne dispose que de 508 minutes en neuf matchs avec Tottenham. Le dernier de ses deux buts lors de son retour chez les Spurs a été inscrit le 3 décembre contre le LASK Linz en Europa League.