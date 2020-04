Bale fait un don de plus d'un demi-million d'euros au Pays de Galles

Gareth Bale s'ajoute à la longue liste de joueurs qui ont décidé de venir en aide à leurs pays pour les aider à lutter contre la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

Le compte Twitter de l'hôpital universitaire de Cardiff a annoncé le don de Gareth Bale et de sa femme Emma ce mercredi. Un don de 500 000 livres pour venir en aide à l'hôpital.

Soit 569 000 euros qui aideront le personnel soignant ainsi que les patients de l'hôpital. Le joueur a annoncé avoir fait ce choix car il s'agit de l'hôpital où il est né.

"Je remercie le NHS pour tout le travail et les sacrifices pendant cette crise de Covid-19. (...) Ma famille et moi voulions montrer notre soutien. Continuez comme ça, vous faites un très grand travail, merci à tous", a annoncé Gareth Bale dans une vidéo aux soignants de l'hôpital.

Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

