Bale inspire Tottenham

Non, Gareth Bale n’est pas 'finito'. Loin de là. Le virtuose gallois peut encore signer de grandes prestations au plus haut niveau et il l’a prouvé ce dimanche en rendant une brillante copie lors du match des 'Spurs' contre Burnley (4-0).

Alors qu’il n’honorait que sa troisième titularisation en Premier League cette saison, le joueur prêté par le Real Madrid a réussi à marquer deux fois et signer une passe décisive, jouant un grand rôle dans le probant succès de sa formation londonienne.

Bale n'a eu besoin que de 68 secondes pour ouvrir le score dans cette partie. Au quart d’heure du jeu, il se montrant de nouveau décisif en mettant Harry Kane (15e) sur orbite. Le troisième but des locaux a été inscrit par Lucas Moura (31e). Une réalisation dans laquelle Bale était également impliqué, même s’il n’était pas décisif.

Une première pour Bale depuis un an et demi

Le bel après-midi de Bale s'est poursuivi en seconde période. Le joueur Gallois a parachevé le succès des siens d'une finition limpide du pied gauche pour s’offrir son premier doublé dans un match de championnat depuis septembre 2019 (55e).

Avec sa belle prestation du jour, Bale est directement impliqué dans 7 buts à l’occasion de ses 4 dernières sorties avec Tottenham (4 buts et 3 assists). Il commence enfin à retrouver le niveau que l’on lui connaissait lors de ses meilleurs moments à Madrid. José Mourinho doit être le premier satisfait.

La victoire permet aux 'Spurs' de stopper leur mauvaise série en championnat et passer à la huitième place, à six longueurs des places donnant accès à la prochaine Ligue des champions. Finaliste de la Carabao Cup et 8es de finale de la Ligue des champions, Bale et ses coéquipiers peuvent rendre leur fin de saison très intéressante.