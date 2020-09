Bale : "Je ne regrette rien, je veux seulement jouer au foot"

Sept ans après, Gareth Bale est de retour au bercail. Le Gallois est arrivé sous forme de prêt avec option d'achat.

Dans un entretien accordé à 'SkySports', le joueur de 31 ans a évoqué pour la première fois son départ de la Maison Blanche.

"Je ne regrette rien. Je veux seulement jouer au football. C'est tout ce que je peux faire. Ce qui se dit en dehors échappe à mon contrôle. Comme je l'ai dit, je ne regrette rien de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai dit. Je sais ce que je pense de moi-même et ma famille sait qui je suis. C'est tout ce qui m'importe", a-t-il lâché.

L'ailier s'est également exprimé sur son expérience à Madrid : "Il est évident que partir dans un autre pays, avec une culture différente, ça te fait grandir en tant que personne. Et je ne parle pas en tant que joueur. Tu dois apprendre à faire face à certaines situations et on m'a mis dans des situations sous une pression immense. Des gens m'ont sifflé au stade. Alors oui, j'ai appris à gérer ce genre de choses", a-t-il conlu.