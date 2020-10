"Bale jouera plus avec Tottenham qu'avec le Real Madrid"

Giggs pense que le Gallois a eu raison en allant à Tottenham. "Il jouera plus régulièrement qu’à Madrid. C’est le bon choix pour Gareth, c’est aussi bon pour les Spurs et pour la Premier League en général. En plus, on pourra le voir toutes les semaines", a-t-il dit.

Le sélectionneur du Pays de Galles estime qu’en ayant des minutes, il prendra confiance et cela se reflétera dans son jeu. " Peu importe votre talent ou votre expérience, vous êtes toujours meilleur en enchainant les matchs, surtout à la pause internationale que vous jouez deux matchs dans un court laps de temps. Jouer un match et puis rejouer quelques jours plus tard, c'est très difficile. Il sera beaucoup mieux si il joue régulièrement", a-t-il affirmé.

Enfin, il a flatté Tottenham. "C’est un club que Bale connaît très bien. Il a un très bon entraîneur, Mourinho. Il a dit lui-même que c’était comme rentrer à la maison".

Giggs a préféré laisser Bale en dehors de cette dernière liste, cela lui permettra de revenir au meilleur de sa forme pour se donner à fond dans son nouveau club.