"Je souhaite le meilleur à Gareth Bale"

"Nous avons eu le temps de préparer ce championnat. L'équipe est prête, nous avons réalisé notre dernier entraînement hier, et nous jouons demain. Nous connaissons la situation, il y a des gens qui vivent une période difficile et nous sommes chanceux de pouvoir rejouer au football", a confié l'entraîneur du Real Madrid avant d'affronter la Real Sociedad.

À un peu plus de 24 heures avant la rencontre, Zidane était en conférence de presse. Il s'est confié et assure que son équipe se prépare pour tenter de gagner à nouveau le titre cette saison : "Nous nous préparons pour ça. Nous savons dès le premier jour que nous devons nous préparer pour gagner le plus possible. Si nous nous préparons bien, si nous le voulons, si nous jouons en équipe comme l'année dernière après le confinement, nous aurons l'opportunité de gagner des titres."

"Il y a des négociations. Je sais ce que Gareth a fait pour cette équipe. Ces choses-là peuvent arriver. La seule chose que je peux dire, c'est que ce n'est pas encore signé, mais personne ne va contester ce qu'il a fait pour cette équipe. Je lui souhaite le meilleur", a confié Zinedine Zidane sur le très probable prêt de Gareth Bale à Tottenham.

"Je n'ai jamais eu de problèmes avec Bale, ça n'a pas été un poids. Nous avons eu des difficultés et peut-être qu'il n'a pas joué comme il aurait dû. Si ce n'est pas Gareth, c'est un autre. Nous sommes 25 joueurs et je vais compter sur tout le monde. Le plus important, c'est que les joueurs se battent, et c'est ce que je veux", a ajouté Zidane sur la situation de Bale.

Il a aussi eu un petit mot pour Sergio Reguilón, lui aussi parti pour Londres vendredi : "Je veux féliciter Reguilon pour sa saison. Nous avons deux joueurs pour chaque poste et c'est tout. J'ai deux latéraux et je ne peux pas en avoir quatre, cinq... Nous souhaitons tout le meilleur à Reguilón, il mérite de jouer avec Tottenham après ce qu'il a fait à Séville."