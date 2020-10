"Bale n'est plus le même joueur mais Ronaldo et Messi non plus"

Lors d'une conférence de presse, ce vendredi, l'entraîneur de Tottenham a tenu à mettre les choses à plat concernant son nouveau numéro 9, Gareth Bale. Pour le coach portugais, il est souvent cible de critiques dû à son style de jeu qui a évolué avec les années, chose que tous les joueurs font :

"Je vais te dire quelque chose, sept ans c'est beaucoup de temps. Arrête ton analyse et dis moi quel joueur au monde est resté le même en sept ans ? il n'est pas question de savoir si il est meilleur ou pire, il a juste changé."

L'ancien coach de Manchester United, de Chelsea, de l'Inter ou encore du Real Madrid a fait une comparaison entre Bale et Messi et Ronaldo : "Par exemple, Cristiano Ronaldo et Messi, tu peux les comparer à ce qu'ils étaient il y a sept ans. Aujourd'hui, il joue à des postes différents, d'autres positions, parce qu'ils ont évolué. C'est comme ça pour tous les footballeurs et c'est pareil pour Bale."

Enfin, Mourinho a conclu en maintenant sa confiance auprès de son joueur : "Je maintiens ce que j'ai toujours dit. Je l'ai dit à Bale aussi, je crois en lui, il travaille vraiment très dur. Il s'améliore. Il n'a aucune douleur depuis qu'il a récupéré et il n'a manqué aucun entraînement depuis son retour. Je ne sais pas si il peut jouer 90 minutes, même si c'est ce qu'il veut, parce qu'on parle d'efforts à haute intensité mais il est sur le bon chemin. Il retrouvera son meilleur niveau."