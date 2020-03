Gareth Bale, porté disparu

La joie à la maison blanche n'a duré qu'une semaine. Madrid qu'a remporté le dernier 'Clásico' face au Barça, a perdu face aux Bétis ce week-end et a perdu la tête du championnat.

L'un des joueurs du Real Madrid qui n'a pas participé lors de ces matches importants pour l'équipe, est le Gallois Gareth Bale, le soi-disant successeur de Cristiano Ronaldo.

Le joueur n'a pris aucune responsabilité, et Zidane l'a mis de côté, en deuxième plan. Bale n'a joué que 15 minutes au total lors des trois dernières rencontres face au City, Barça et Bétis.

Le dernier match de Gareth Bale était face à l'équipe de Guardiola, match dans lequel il a disputé les 15 minutes, depuis, il est porté disparu.

Pourtant, le joueur a été convoqué pour les matches contre le Barça et le Betis, mais le joueur n'a pas joué, et Zizou a une nouvelle fois opté pour Vinicius et Vazquez.

Lors de cette campagne, celui de Cardiff a disputé 18 rencontres, scoré 3 buts et trois passes décisives.