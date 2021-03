Bale poursuit sa renaissance

La montée en puissance de Gareth Bale s'est poursuivie dimanche avec une prestation exceptionnelle signée pour Tottenham contre Crystal Palace.

Prêté par le Real Madrid, la star galloise a passé une grande partie de ses cinq premiers mois au club à lutter pour faire impression sous Jose Mourinho. Cependant, il a gagné sa place dans le onze de départ et est devenu enfin le joueur influent qu'il était censé être lorsqu'il est revenu peu avant la date limite de transfert estivale.

Bale a maintenant marqué six fois lors de ses six derniers matchs, alors qu'il n'avait scoré que quatre fois lors de ses 16 premiers matchs à son retour au club.

Son premier contre Palace était une finition à bout portant après le bon travail de Lucas Moura et Harry Kane a ouvert la défense. La seconde était une frappe encore plus impressionnante. Grâce à lui, le match était plié au bout d'une mi-temps et en seconde période c'est Harry Kane qui s'est chargé de mettre un doublé.

Buteur lors des 3 derniers matches à domicile

Avec ses réalisations du jour, Bale a marqué lors des trois matches à domicile successifs pour la première fois depuis septembre 2013, lorsqu'il en a marqué quatre de suite pour Madrid. La belle série du gaucher comprend des buts à domicile contre Wolfsberger en Ligue Europa, ainsi que Burnley et maintenant Crystal Palace en Premier League. Il a aussi mis un doublé lors des deux derniers matchs.

En outre, il a également marqué contre Wolfsberger à l'extérieur de la maison lors du match aller de leur match en Ligue Europa - un but qui a été le catalyseur de son amélioration.

Tottenham a une double confrontation en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb à jouer au cours des 11 prochains jours, et au milieu un derby de Londres contre Arsenal. Les Spurs accueillent également Aston Villa avant la trêve internationale.