Bale prêt à accepter Manchester United mais...

Après plusieurs étés de rumeurs incessantes, Gareth Bale va-t-il enfin quitter le Real Madrid ? C'est une question à laquelle personne ne semble être en mesure de répondre avec certitude pour le moment.

L'une des équipes les plus intéressées par l'international gallois pour le moment n'est autre que Manchester United, qui cherche un attaquant pour se renforcer cet été.

Et selon les informations du 'Times', Gareth Bale pourrait accepter de signer à Old Trafford et ainsi retrouver la Premier League. En revanche, le média ajoute qu'il est peu problable de voir les négociations arriver à bon port.

Car selon la presse britannique, le Gallois ne semblerait pas vraiment disposer à toucher moins des 15 millions d'euros annuels qu'il gagne actuellement sous les couleurs du Real Madrid. Les Red Devils pourraient se tourner vers un prêt.