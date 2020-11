"Bale semble aimer le football à nouveau"

Cet été, Gareth Bale a finalement décidé de prendre sa carrière en main en rejoignant Tottenham. Le Gallois a été prêté par le Real Madrid aux Spurs jusqu'à la fin de la saison.

Pour certains, comme Robert Page, il ne fait aucun doute : Bale retrouve peu à peu ses sensations et le goût au football.

"C’est une personne différente. Il semble aimer le football à nouveau. Il est dans un club où il est voulu par l’entraîneur et Gareth profite des entraînements et des minutes de jeu qu’on lui donne. Il profite à nouveau du football et nous espérons que cela va se traduire sur le terrain", a-t-il déclaré à 'Sky Sports'.

Wales. Football. Tottenham, dans cet ordre ?!