Bale veut jouer contre Arsenal

Gareth Bale a déjà marqué plus de 200 buts en tant que professionnel. Son dernier en date était lors du match d'Europa League contre LASK et, en tant que titulaire, il a pris la parole après le match. Il estime que les chiffres ne sont pas importants et se focalise sur l'avenir.

"Non, je n'étais pas au courant. C'est bien d'atteindre 200 buts dans sa carrière, mais ce n'est qu'un chiffre que l'on regardera plus tard. En ce moment, c'était important de marquer ce but. Évidemment, j'aurais aimé gagner ce soir, mais ce n'est pas arrivé, nous réessayerons au prochain match", a-t-il ajouté lorsqu'on lui parle de la barre des 200 buts, qu'il a atteint le 1er novembre.

Et il s'est fixé pour objectif le prochain match de son équipe en Premier League : "Tout le monde veut jouer dans les grands matchs, surtout le derby. Nous sommes dans une bonne dynamique pour le moment. Nous sommes tous impatients de nous remettre de ce match et que celui de dimanche arrive.

Bale est très important dans sa deuxième aventure à Tottenham. Il a la confiance de Mourinho et joue beaucoup plus qu'avec le Real Madrid. Le club merengue devra bien sûr réfléchir à son avenir lorsqu'il reviendra de son prêt.