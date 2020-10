Ballon d’Or - Oui, Cristiano Ronaldo a bien félicité Luka Modric en 2018

Certains bruits de couloir et certains clichés ont la vie dure. Comme ceux qui veulent faire de Cristiano Ronaldo un mauvais coéquipier, ou encore un mauvais perdant. Avec un exemple : en 2018, vexé de ne pas avoir remporté un sixième Ballon d’Or, le Portugais n’aurait même pas félicité Luka Modric, qu’il venait de quitter pour rejoindre la Juventus…

Un an plus tard, CR7 n’était d’ailleurs pas présent à la cérémonie pour voir Modric offrir ce fameux sixième BO à Lionel Messi… De quoi relancer la machine sur l’aspect mauvais perdant du Turinois, mais son ex-coéquipier croate a rétabli la vérité lors d’une interview accordée à 'Four Four Two'.

"Jouer avec Cristiano au Real était incroyable, tellement spécial"

"Avec Cristiano, nous sommes toujours en contact et quand j'ai gagné, il m'a écrit. Quand quelqu'un comme lui vous envoie un message pour vous féliciter, cela signifie beaucoup, car il sait ce que c'est de gagner, il l'a fait plusieurs fois", a d’abord rappelé Modric.

"Jouer avec Cristiano au Real était incroyable, tellement spécial. Il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il était tellement exigeant... Pendant les matchs il voulait que chacun donne le meilleur de soi-même. Il nous a motivés, c'est un vrai leader", a conclu le Croate. Retrouvailles en Ligue des Champions cette saison, qui vote pour ?