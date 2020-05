Balotelli garde un bon souvenir de son passage au Vélodrome

Depuis le début du confinement, les joueurs profitent de leur temps pour faire des lives sur instagram. Mario Balotelli, n'échappe pas à la règle, l'Italien a été intérrogé sur le public le plus chaud qu'il est connu au long de sa carrière, et il n'a aucun doute là-dessus.

"Le public le plus chaud que j'ai vu est à Marseille. Entrez dans le stade et écoutez le rugissement des supporteurs", a déclaré Super Mario.

Balotelli avait marqué 8 buts en 15 matches avec l'Olympique Marseille la saison dernière avant de rejoindre la Série A.

Mario Balotelli sur Instagram en live: « Les plus chauds, les plus beaux supporters que tu as vu? Marseille! »#TeamOM #meilleurpublic #balotelli pic.twitter.com/FFcUg2h5NH