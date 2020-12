Balotelli marque après 4 minutes sous ses nouvelles couleurs

Il a fallu quatre minutes à Mario Balotelli pour marquer son premier but pour Monza lors de son premier match. Il est entré en jeu contre Salernitana lors de la 16e journée de Serie B et a montré que, même si on parle plus souvent de lui en mal qu'en bien, il a toujours l'instinct du buteur.

Grâce à une passe décisive de Carlos Augusto, il a idéalement lancé son aventure en deuxième division italienne. L'attaquant connaît bien le pays où il est né et où il a laissé sa marque sur la scène mondiale, et qui pourrait bien être la rampe de lancement d'une nouvelle ère dans laquelle il brillera sur le terrain.

Son tir était superbe devant le centre de son coéquipier. L'attaquant n'a laissé aucune chance à Belec, qu'il connaît depuis son passage en Serie A. Très vite, ses coéquipiers sont venus fêter avec lui ce qui pourrait être le premier d'une longue série de buts.