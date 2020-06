Balotelli ne rejouera plus pour Brescia

La rupture entre Mario Balotelli et Brescia semble consommée et ce n'est plus qu'une question de temps avant que leurs chemins ne se séparent. Tel est, selon ce que rapporte ce jeudi 'La Gazzetta dello Sport', la situation entre l'attaquant et son club.

Le numéro 45 aurait déjà disputé son dernier match avec les "hirondelles" avant que Coronavirus n'arrête la Serie A. Le championnat italien va reprendre, mais il n'y aurait aucune chance pour que l'ancien marseillais refoule les pelouses transalpines cette saison.

Un échange de courriels entre l'attaquant et le président Cellino entre dimanche et mardi a entériné la rupture. Balo a demandé la réintégration ou une indemnité de 400 mille euros, Cellino pense plutôt au licenciement et a préparé un dossier avec toutes les erreurs de l'ancien niçois. Le sentiment général est que ce litige ne sera résolu que par les voies légales, mais l'expérience de Balotelli à Brescia pourrait déjà être considérée comme terminée après même pas une saison et de nombreuses déceptions.

L'équipe de Brescia occupe la dernière place du classement avec seulement 16 points en 26 matchs et voit le salut - et donc le renouvellement automatique de Balo - de plus en plus hypothétique.