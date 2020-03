Balotelli remonté contre le Covid-19 : "Si tu ne restes pas à la maison, je te donne un claque"

L'attaquant de Brescia n'aime pas le coronavirus et il l'a une nouvelle fois fait savoir. Balotelli veut à tout prix éviter que le virus se répande, pour la santé de tous. Il l'a confié lors d'un live sur Instagram. "Nous devons rester à la maison. Si tu ne restes pas à la maison, je te donne une claque".

"J'espère que le championnat ne reprendra pas. Tant qu'il aura ne serait-ce qu'un seul cas, rien ne devrait reprendre. J'avais dit dès le début qu'il fallait arrêter la Serie A mais les gens se sont mis en colère".

"Peut-être qu'ils comprennent maintenant. Il fallait tout arrêter immédiatement, peut-être que nous aurions déjà trouvé la solution. À ce rythme, nous atteindrons 2021 et il y aura toujours ce coronavirus", a pesté l'ancien Marseillais sur Instagram.

"Le championnat ? Pas de vainqueur et pas de relégation, ce serait bien pour nous. On fait monter deux équipes de Serie B et la saison prochaine, on joue le championnat avec 22 équipes", a proposé Balotelli.