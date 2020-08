Bartomeu convoque une réunion extraordinaire lundi

La lourde défaite de Barcelone contre le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions (2-8) va nécessairement provoquer des changements dans le club catalan. Le président Bartomeu a ainsi convoqué une réunion extraordinaire d'urgence pour ce lundi 17 août, selon les informations de la RAC1.

Barça - Bartomeu : "Des annonces vont être faites"

Le président blaugrana convoque ses directeurs à une réunion d'urgence pour prendre les premières décisions après une humiliation qui a fini de tout faire sauter dans une débâcle historique comme le reflètent les couvertures des principaux journaux sportifs du pays.

Immédiatement après la rencontre, Bartomeu avait assuré que des décisions seraient prises et annoncées "dans les heures à venir". Dans son discours et lorsqu'on lui a demandé s'il y aurait des élections anticipées, il a déclaré que "de nombreuses décisions avaient déjà été prises avant la Ligue des champions et nous allons les annoncer ces jours-ci".

La première décision semble claire et n'est autre que l'annonce du licenciement de Quique Setién, avec les noms de Xavi ou Pochettino sur la table.