Le Barça peut remercier Leo Messi

Après quatre journées consécutives sans gagner, le FC Barcelone se devait de remonter la pente ce samedi et recevait le Real Betis sur la pelouse du Camp Nou. Pourtant, Koeman a surpris tout le monde en choisissant de laisser Leo Messi sur le banc en début de match.

Le Barça a largement dominé dans le jeu contre le Betis en première période. Mais les joueurs de Ronald Koeman ont gaspillé énormément d'occasions et ont fini par le payer juste avant la mi-temps.

Dès les premières minutes, Griezmann puis Ansu Fati manquaient le cadre (5e et 6e). Le Barça manquait de se faire surprendre à plusieurs reprises, dont une tête de Carvalho face à Ter Stegen, qui repoussait brillamment. Mais les Catalans se sont montrés les plus dangereux, et Griezmann a manqué jusqu'à trois occasions en première période.

C'est finalement Ousmane Dembélé qui ouvrait le score après 22 minutes de jeu. Servi par Antoine Griezmann, le Français effaçait Alex Moreno pour déclencher une sublime frappe qui filait dans la lucarne.

Antoine Griezmann aurait pu faire le break à la demi-heure de jeu, mais le sort semblait s'acharner sur le Principito. Une faute de Mandi sur Ansu Fati dans la surface offrait un penalty à Griezmann, mais Claudio Bravo repousse sa frappe.

Puis dans les dernières secondes de la première période, le Barça permettait au Betis d'égaliser. Cristian Tello centrait sur la gauche de la surface vers Canales. L'Espagnol reprenait du bout du pied et trouvait Sanabria, qui fusillait les cages de Ter Stegen pour le but de l'égalisation.

Un Messi pour tout changer

Au retour des vestiaires, Leo Messi entrait en jeu à la place de Fati, et tout changeait. Dès la 49e minute, Antoine Griezmann retrouvait le sourire et marquait enfin. Jordi Alba cherchait Leo Messi, mais l'Argentin laissait passer le ballon et piégeait Claudio Bravo, qui n'avait plus qu'à regarder le numéro 7 envoyer le ballon au fond des cages.

Le Betis s'est battu mais Ter Stegen sauvait encore le Barça en repoussant une frappe de Sanabria (55e). Les Sévillans perdaient Aïssa Mandi juste avant l'heure de jeu, après une main de l'Algérien dans la surface pour éviter à Dembélé de marquer. Penalty pour le Barça, expulsion de Mandi. D'une magnifique frappe dans la lucarne, Messi transformait un nouveau penalty. Son cinquième but sur penalty de la saison avec le Barça, sur cinq.

Mais malgré la supériorité numérique, la défense des Blaugrana se faisait de nouveau surprendre (73e). Un centre d'un Alex Moreno particulièrement en forme trouvait Loren Moron dans la surface. Seul au milieu de la surface, Moron marquait sans difficulté.

Sauf que Leo Messi n'avait pas dit son dernier mot. À la 80e minute, la Pulga était servie par une délicieuse talonnade de Sergi Roberto et déclenchait un tir puissant qui trompait Bravo. Son premier but dans le jeu cette saison. Il aurait même pu décrocher un triplé, s'il n'avait pas été signalé en position de hors-jeu sur une autre action quelques minutes plus tard (85e). Pedri y allait de son but pour faire couler un peu plus le Betis quelques minutes plus tard (89e).

Le Barça s'impose largement face à un Betis qui a craqué après l'expulsion de Mandi. Le Barça met ainsi fin à sa mauvaise série et revient à la 8e place du classement. Merci capitaine.