Braithwaite aurait demandé à porter le 10 de Messi

Leo Messi semble déterminé à quitter le Barça et cela n'a certainement pas échappé à Martin Braithwaite.

Si le départ de l'Argentin est finalement avéré, Braithwaite serait déjà candidat pour porter son numéro au Camp Nou. Selon '20 minutos', l'ancien toulousain aurait en effet demandé à récupérer le n° 10 pour la saison prochaine.

Le Danois, qui porte actuellement le n° 19, est arrivé de Leganes plus tôt cette année et a un contrat avec les Catalans jusqu'en 2024.

Pour rappel, avec Leganes, Braithwaite portait le maillot n° 25 et plus récemment le maillot 7. Mais pendant son séjour à Middlesbrough, il portait bel et bien le 10.