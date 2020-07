"J'espère être là pour la Ligue des champions mais je ne sais pas"

"Bien sûr que je me vois entraîner le Barça la saison prochaine. J'espère que le travail effectué va être apprécié, pas seulement les résultats. Je pense à la continuité", expliquait récemment Quique Setién, l’entraîneur blaugrana. Mais, à priori, son travail n’a pas été tant apprécié.

Il convient de rappeler que le technicien espagnol, arrivé en janvier 2020 pour remplacer Ernesto Valverde, a rendu les armes en Liga dès le retour du confinement face au Real Madrid, et les Merengue célébraient hier leur titre de champions d’Espagne…

Forcément pas le genre de "travail" apprécié par la direction barcelonaise. Et alors qu’il se voyait déjà entraîner le Barça la saison prochaine, voire dès cette saison avec la fin de la Ligue des champions et le huitième de finale retour à jouer contre Naples (1-1 à l’aller, ndlr), Setién commence à se faire une raison.

"Si je serai toujours l’entraîneur pour la reprise de la Ligue des champions ? Je l'espère, mais je ne sais pas. On voulait gagner tous les matchs. Mais je ne pensais pas qu'on y arriverait, ni nous ni le Real. Il nous a manqué de l'énergie. Il y a eu un goût amer à chaque match. Même après une victoire, on n'était pas totalement satisfaits. On nous en demande beaucoup", a rappelé Setién, qui semble ne plus en pouvoir de l’exigence blaugrana…