Koeman s’en prend à Di Maria et son "envie de jouer avec Messi"

Depuis sa volonté de faire ses valises durant l’été dernier avant de faire marche arrière, il est de plus en plus probable de voir Lionel Messi quitter son club de toujours, le FC Barcelone. Depuis le 1er janvier 2021, il est désormais libre de discuter avec n’importe quel club en vue de la saison prochaine. L’Argentin a malgré tout annoncé que sa décision ne serait pas prise à la légère et qu’il se laissait le temps de la réflection. Un signe vu comme positif du côté du Barça qui espère convaincre la Pulga de finir sa carrière en Catalogne.

Seulement les Blaugrana doivent désormais faire face à une concurrence accrue dont celle du PSG. Déjà sur le coup durant le mercato estival, le club parisien ne compte pas laisser passer l’occasion d’ajouter un sextuple Ballon d’Or à son effectif. De Neymar à Leonardo, nombreux sont les Parisiens à avoir fait des appels du pied à Messi depuis quelques semaines. Le dernier en date n’est autre que son compatriote Angel Di Maria.

"J'ai toujours eu l'illusion de jouer avec lui en club, avait-il déclaré il y a quelques jours à TyC Sports. Chaque fois que nous allons en équipe nationale, c'est trop peu pour moi. J'ai toujours eu l'illusion de jouer avec lui, de l'avoir tous les jours."

Comme si cela ne suffisait pas à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG, l’ailier argentin en a remis une couche après la victoire contre Nîmes. Interrogé sur les discussions en cours concernant sa prolongation de contrat, Di Maria a réitéré son désir de voir Messi porter le maillot parisien au micro de Canal Plus.

"J'espère (jouer avec Lionel Messi). Il y a de nombreuses possibilités mais on doit rester tranquilles."

Le Barça jouant un match complètement fou de Copa del Rey contre Grenade, Ronald Koeman a rapidement été mis au courant de cette nouvelle sortie parisienne sur le cas Messi. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’entraîneur barcelonais l’a mauvaise.

"C'est un manque de respect que tant de personnes du Paris SG parlent de Lionel Messi. Ils chauffent le match (8e de finale de Ligue des Champions). Leo est encore un joueur du Barça."

Le passif entre les deux clubs était déjà assez tendu et ça ne risque pas d’aller en s’arrangeant.