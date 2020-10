Memphis Depay espère voir le train repasser l'été prochain

Memphis Depay a révélé que "certaines règles" l'ont empêché de quitter Lyon pour Barcelone lors du mercato. Pour rappel, le Barça était fortement lié à une arrivée du Néerlandais après l'arrivée de son compatriote Ronald Koeman au poste d'entraîneur, lequel n'a pas retenu l'attaquant Luis Suarez de partir pour l'Atletico Madrid.

L'international néerlandais était même tombé d'accord contractuellement avec les géants catalans, mais un accord entre les clubs n'a pas pu être conclu avant la date limite de transfert, lundi. Le contrat de Depay avec Lyon doit expirer en juin et il espère qu'en continuant à impressionner en Ligue 1, le train pourra repasser à ce moment-là.

"Si je fais mon truc, l'intérêt peut toujours être là"

Interrogé sur le sujet après la défaite 1-0 des Pays-Bas face au Mexique mercredi, Depay a déclaré à NOS : "C'était assez proche. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans tous les détails, mais certaines règles l'ont malheureusement empêché. Mais je crois que tout arrive pour une raison. Je me concentre maintenant sur Lyon et je veux y être à nouveau important. Nous verrons comment les choses iront par la suite. Si je fais mon truc, l'intérêt peut toujours être là", a-t-il confié, lucide.

Plus tôt dans la journée, le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait affiché sa conviction que Depay essaierait de rejoindre le Camp Nou lorsque le mercato rouvrira en janvier, déclarant : "Aujourd'hui, il est déçu (...) Il va faire tout ce qu'il peut pour se retrouver dans une position où il y emménagera en janvier. Je n'ai pas abandonné l'idée de prolonger le contrat [de Depay], mais comme il a toujours dit non, cela semble difficile à faire", a pour sa part expliqué le dirigeant.

Depay avait rejoint Lyon en provenance de Manchester United en janvier 2017 et a été impliqué dans 79 buts (47 marqués, 32 passes) en 107 matchs de Ligue 1. À titre de comparaison, Edinson Cavani (83) et Kylian Mbappé (89) sont les seuls joueurs à avoir été plus décisifs que lui sur cette période.