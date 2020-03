Barça-Naples menacé par un huis clos

La propagation mondiale du Covid-19 suscite une grande inquiétude au niveau mondial et le monde du football est particulièrement touché par ce problème.

Le coronavirus a déjà forcé la suspension des matchs en France et en Italie. Dans le pays transalpin, de nombreux matches se jouent à huis clos, car il s'agit de l'un des pays les plus touchés mondialement, et sans doute, le plus touché en Europe.

C'est pourquoi, au niveau européen, il est décidé qu'il n'y aura pas de spectateurs dans les tribunes pour les matches que les équipes italiennes disputent dans les compétitions du Vieux Continent, même si elles sont loin de chez elles.

Valence-Atalanta n'aura pas de spectateurs dans les tribunes de Mestalla et il semble maintenant qu'un match qui ne semblait pas être affecté pourrait être joué à huis clos maintenant.

Selon 'L'Esportiu' dans sa Une de ce lundi, la Generalitat de Catalunya veut que la rencontre de C1 entre Barcelone et Naples se joue à huis clos au Camp Nou.

Une mesure qui, si elle est finalement exécutée, peut nuire à un Barça qui, en principe, compte au préalable avec le soutien de ses supporters pour valider son ticket en quart de finale dans un match où tout est à jouer encore après le 1-1 à San Paolo.

Pour l'instant, l'équipe n'a pas pris position sur cette question, mais il existe une certaine crainte au Camp Nou car, comme l'indique 'AS', la Generalitat a déjà décidé de suspendre le traditionnel "Marathon de Barcelone" à Barcelone.